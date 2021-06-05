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Финляндия переиграла Германию и сыграет с Канадой в финале ЧМ по хоккею

Немцев же ждёт встреча за бронзовые медали против команды США, которая состоится меньше чем через сутки.

5 июня, 17:24
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборная Финляндии стала вторым финалистом чемпионата мира по хоккею, обыграв команду Германии — 2:1. В решающем матче Суоми встретится с Канадой.

Добыть важнейшее преимущество финнам удалось ещё в первом периоде, когда Ииро Пакаринен и Ханнес Бьёрнинен забили по шайбе. Возродить интригу в матче сборная Германии сумела во втором периоде, когда отличился Маттиас Плахта. Однако дожать скандинавов не получилось.

Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ по хоккею

В итоге Финляндия вечером 6 июня сразится в финале с Канадой, а сборная Германии немногим раньше встретится с командой США в матче за бронзовые медали.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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