В Новосибирске нашли мёртвым 30-летнего хоккеиста Максима Ишкельдина
На счету спортсмена шесть побед в чемпионатах мира в составе российской сборной.
Фото © Instagram / ishkeldin
В Новосибирске нашли мёртвым в своей квартире 30-летнего хоккеиста Максима Ишкельдина, предварительная причина его смерти — оторвался тромб. Печальное известие сообщил пресс-атташе ФК "Новосибирск" Дмитрий Кондратьев.
"Все знают, что он соблюдал режим, был спортивным, любил путешествия. Вёл блог о хоккее с мячом. Говорят, ложился спать нормально, а утром мёртвым нашли", — рассказал он порталу НГС.
Последний сезон 30-летний хоккеист сыграл в красноярском "Енисее", где стал чемпионом страны и в пятый раз получил высшую награду национального первенства. На счету спортсмена шесть побед в чемпионатах мира в составе российской сборной. Ишкельдин был действующим игроком национальной команды.
Ранее Лайф писал о смерти пятикратного чемпиона России по мотокроссу Романа Коха, который умер во время тренировки. У опытного 33-летнего спортсмена, участвовавшего в чемпионатах мира, остались жена и несовершеннолетний ребёнок.
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