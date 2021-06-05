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В Новосибирске нашли мёртвым 30-летнего хоккеиста Максима Ишкельдина

На счету спортсмена шесть побед в чемпионатах мира в составе российской сборной.

5 июня, 15:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CN1YAzohUpC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ishkeldin</a></p>

Фото © Instagram / ishkeldin

В Новосибирске нашли мёртвым в своей квартире 30-летнего хоккеиста Максима Ишкельдина, предварительная причина его смерти — оторвался тромб. Печальное известие сообщил пресс-атташе ФК "Новосибирск" Дмитрий Кондратьев.

"Все знают, что он соблюдал режим, был спортивным, любил путешествия. Вёл блог о хоккее с мячом. Говорят, ложился спать нормально, а утром мёртвым нашли", — рассказал он порталу НГС.

Последний сезон 30-летний хоккеист сыграл в красноярском "Енисее", где стал чемпионом страны и в пятый раз получил высшую награду национального первенства. На счету спортсмена шесть побед в чемпионатах мира в составе российской сборной. Ишкельдин был действующим игроком национальной команды.

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Ранее Лайф писал о смерти пятикратного чемпиона России по мотокроссу Романа Коха, который умер во время тренировки. У опытного 33-летнего спортсмена, участвовавшего в чемпионатах мира, остались жена и несовершеннолетний ребёнок.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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