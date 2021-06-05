Индия решила вернуть арендованную у России атомную подлодку
По неподтверждённой информации, сейчас субмарина направляется в порт Владивостока.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Индия решила вернуть арендованную у России атомную подводную лодку проекта 971 "Нерпа", которую в 2012 году она взяла в десятилетний лизинг. По данным издания Hindustan Times, связано это с окончанием срока десятилетнего контракта.
С момента аренды в 2012 году подлодка ходила под названием "Чакра". При этом, по данным индийского телеканала NDTV, с техническим содержанием субмарины у Нью-Дели возникли трудности, в связи с чем вернуть её решили раньше назначенного срока. Известно, что сейчас она направляется в порт Владивостока в сопровождении кораблей России и Индии.
Ранее Лайф сообщал, что в России начались испытания атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А "Борей-А".
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