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Индия решила вернуть арендованную у России атомную подлодку

По неподтверждённой информации, сейчас субмарина направляется в порт Владивостока.

5 июня, 15:40
<p>Фото © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Индия решила вернуть арендованную у России атомную подводную лодку проекта 971 "Нерпа", которую в 2012 году она взяла в десятилетний лизинг. По данным издания Hindustan Times, связано это с окончанием срока десятилетнего контракта.

С момента аренды в 2012 году подлодка ходила под названием "Чакра". При этом, по данным индийского телеканала NDTV, с техническим содержанием субмарины у Нью-Дели возникли трудности, в связи с чем вернуть её решили раньше назначенного срока. Известно, что сейчас она направляется в порт Владивостока в сопровождении кораблей России и Индии.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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