В Туве задержан водитель грузовика, который опрокинулся более чем с 20 пассажирами
Как сообщал Лайф, в результате аварии девять человек были госпитализированы, пятеро из них в тяжёлом состоянии.
Фото © LIFE
В Туве полицейские задержали водителя грузовика, скрывшегося после того, как его автомобиль с более чем 20 пассажирами опрокинулся. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе полиции.
Как уточнили в правоохранительных органах, им оказался 38-летний житель Чаа-Хольского района. Мужчина был задержан на одной из стоянок. Его доставили в отделение полиции. Во время допроса подозреваемый заявил, что машина при подъёме не выдержала нагрузку. Причину своего бегства с места ДТП он пока не объяснил.
Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня днём. Всего в кузове грузовика находился 21 человек. Некоторые из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии, в том числе дети. Лайф публиковал полный список пострадавших.
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