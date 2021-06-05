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В Туве задержан водитель грузовика, который опрокинулся более чем с 20 пассажирами

Как сообщал Лайф, в результате аварии девять человек были госпитализированы, пятеро из них в тяжёлом состоянии.

5 июня, 15:36

Фото © LIFE

В Туве полицейские задержали водителя грузовика, скрывшегося после того, как его автомобиль с более чем 20 пассажирами опрокинулся. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, им оказался 38-летний житель Чаа-Хольского района. Мужчина был задержан на одной из стоянок. Его доставили в отделение полиции. Во время допроса подозреваемый заявил, что машина при подъёме не выдержала нагрузку. Причину своего бегства с места ДТП он пока не объяснил.

Водитель опрокинувшегося в Туве грузовика сбежал с места страшного ДТП с 20 пострадавшими

Водитель опрокинувшегося в Туве грузовика сбежал с места страшного ДТП с 20 пострадавшими

Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня днём. Всего в кузове грузовика находился 21 человек. Некоторые из них были госпитализированы в тяжёлом состоянии, в том числе дети. Лайф публиковал полный список пострадавших.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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