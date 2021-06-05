В Туве задержан водитель грузовика, который опрокинулся более чем с 20 пассажирами

В Туве полицейские задержали водителя грузовика, скрывшегося после того, как его автомобиль с более чем 20 пассажирами опрокинулся. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, им оказался 38-летний житель Чаа-Хольского района. Мужчина был задержан на одной из стоянок. Его доставили в отделение полиции. Во время допроса подозреваемый заявил, что машина при подъёме не выдержала нагрузку. Причину своего бегства с места ДТП он пока не объяснил.