Более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика с пассажирами в Туве
Врачи приняли решение о госпитализации семи из них, остальных отпустили домой после оказания помощи.
Фото © УМВД РФ по Республике Тыва
Более 20 человек пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем на территории Чаа-Хольского района в Туве. Среди них пятеро детей, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.
По его словам, после опрокидывания грузовика с пассажирами за медицинской помощью обратился 21 человек, в том числе пять детей. Из них семь человек госпитализированы. Два ребёнка и трое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.
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Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой. Трагическая авария произошла рядом с пешеходным переходом. Погибший от удара отлетел на несколько метров.
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