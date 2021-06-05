Более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика с пассажирами в Туве

Более 20 человек пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем на территории Чаа-Хольского района в Туве. Среди них пятеро детей, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

По его словам, после опрокидывания грузовика с пассажирами за медицинской помощью обратился 21 человек, в том числе пять детей. Из них семь человек госпитализированы. Два ребёнка и трое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.