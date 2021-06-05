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Более 20 человек пострадали при опрокидывании грузовика с пассажирами в Туве

Врачи приняли решение о госпитализации семи из них, остальных отпустили домой после оказания помощи.

5 июня, 12:24
<p>Фото © УМВД РФ по Республике Тыва</p>

Фото © УМВД РФ по Республике Тыва

Более 20 человек пострадали в результате ДТП с грузовым автомобилем на территории Чаа-Хольского района в Туве. Среди них пятеро детей, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

По его словам, после опрокидывания грузовика с пассажирами за медицинской помощью обратился 21 человек, в том числе пять детей. Из них семь человек госпитализированы. Два ребёнка и трое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое пострадавших — в состоянии средней степени тяжести.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой. Трагическая авария произошла рядом с пешеходным переходом. Погибший от удара отлетел на несколько метров.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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