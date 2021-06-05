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Паром с пассажирами на борту сел на мель на реке под Сыктывкаром

Во время происшествия на судне находились 13 пассажиров и восемь их личных автомобилей.

5 июня, 12:06

Фото © Shutterstock

Под Сыктывкаром на подходе к берегу в населённый пункт Алёшино сел на мель паром "Парма". Это случилось на реке Вычегда, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. По данному факту ведомство проводит проверку.

"В настоящее время на борту находятся 13 пассажиров и восемь их личных автомобилей. Пострадавших и травмированных нет", — уточнили в прокуратуре и отметили, что паром буксируют к берегу.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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