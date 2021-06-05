Паром с пассажирами на борту сел на мель на реке под Сыктывкаром

Под Сыктывкаром на подходе к берегу в населённый пункт Алёшино сел на мель паром "Парма". Это случилось на реке Вычегда, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. По данному факту ведомство проводит проверку.

"В настоящее время на борту находятся 13 пассажиров и восемь их личных автомобилей. Пострадавших и травмированных нет", — уточнили в прокуратуре и отметили, что паром буксируют к берегу.