Паром с пассажирами на борту сел на мель на реке под Сыктывкаром
Во время происшествия на судне находились 13 пассажиров и восемь их личных автомобилей.
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Под Сыктывкаром на подходе к берегу в населённый пункт Алёшино сел на мель паром "Парма". Это случилось на реке Вычегда, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. По данному факту ведомство проводит проверку.
"В настоящее время на борту находятся 13 пассажиров и восемь их личных автомобилей. Пострадавших и травмированных нет", — уточнили в прокуратуре и отметили, что паром буксируют к берегу.
Ранее маломерное судно затонуло в Красноярском крае. В результате акватория Саяно-Шушенского водохранилища была загрязнена нефтепродуктами.
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