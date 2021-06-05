В Подмосковье сотрудника СИЗО задержали по подозрению в разглашении гостайны
У мужчины изъяли магнитный носитель информации, который, предположительно, он собирался передать третьим лицам.
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На территории торгового центра в подмосковных Котельниках сотрудники Управления собственной безопасности ФСИН России задержали работника СИЗО № 8. Мужчину подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"У задержанного изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным следствия, он собирался передать третьим лицам, не имеющим доступа к гостайне", — рассказал источник агентства.
Улика направлена на экспертизу. Задержанному вменяется ч. 1 ст. 283 УК РФ "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учёбе". За это ему может грозить до четырёх лет лишения свободы.
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