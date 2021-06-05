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В Подмосковье сотрудника СИЗО задержали по подозрению в разглашении гостайны

У мужчины изъяли магнитный носитель информации, который, предположительно, он собирался передать третьим лицам.

5 июня, 11:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На территории торгового центра в подмосковных Котельниках сотрудники Управления собственной безопасности ФСИН России задержали работника СИЗО № 8. Мужчину подозревают в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"У задержанного изъят магнитный носитель информации, который, по предварительным данным следствия, он собирался передать третьим лицам, не имеющим доступа к гостайне", — рассказал источник агентства.

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Улика направлена на экспертизу. Задержанному вменяется ч. 1 ст. 283 УК РФ "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе, работе, учёбе". За это ему может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Ранее Лайф писал о военнослужащей, которая получила восемь лет колонии общего режима за госизмену. Подозреваемая признала свою вину.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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