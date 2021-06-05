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Путин открыл памятник императору Александру III в Гатчине

Российский лидер назвал эпоху правителя примером гармоничного сочетания масштабных технологических преобразований и верности национальным традициям.

5 июня, 11:32
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника императору Александру III в Большом Гатчинском дворце. Его установили на территории Арсенального каре в честь 175-летнего юбилея со дня рождения российского царя-миротворца.

"Он любил Россию, жил ею, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития. Для защиты интересов и укрепления Российской державы в Европе и мире", — сказал Путин.

Он отметил, что современники по-разному относились к Александру III, но его эпоха стала примером естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре. Президент заявил о важности сохранения исторического, культурного, духовного наследия России и ценностей, которые объединяют наш народ. Памятник Александру III он назвал символом восстановления преемственности поколений.

Путин в шутку напомнил фразу Александра III про "величайшее повеление"

Путин в шутку напомнил фразу Александра III про "величайшее повеление"

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Российский лидер в ходе сессии озвучил хорошую новость для Германии и плохую — для Украины, рассказал о поддержке регионов и российских семей с детьми, проанонсировал новый механизм кредитования малого и среднего бизнеса и напомнил о вакцинации. Лайф выделил главное из выступления главы государства.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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