Путин открыл памятник императору Александру III в Гатчине

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника императору Александру III в Большом Гатчинском дворце. Его установили на территории Арсенального каре в честь 175-летнего юбилея со дня рождения российского царя-миротворца.

"Он любил Россию, жил ею, стремился сделать всё для её поступательного и уверенного развития. Для защиты интересов и укрепления Российской державы в Европе и мире", — сказал Путин.

Он отметил, что современники по-разному относились к Александру III, но его эпоха стала примером естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре. Президент заявил о важности сохранения исторического, культурного, духовного наследия России и ценностей, которые объединяют наш народ. Памятник Александру III он назвал символом восстановления преемственности поколений.