Украинского тяжелоатлета Чумака обвинили в попытке подкупить допинг-офицера
Спортсмена подозревают в том, что он принимал запрещённые на соревнованиях вещества и избегал сдачи анализов.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак был обвинён Международным агентством допинг-тестирования (ITA) в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
Согласно данным агентства, тяжелоатлет принимал или пытался принимать запрещённые на соревнованиях субстанции, избегал сдачи анализов. Помимо того, против него выдвинуто обвинение в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля. Обвинения также предъявлены тренеру тяжелоатлета Михаилу Мацёхе. Оба временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.
Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская попалась на допинге и объяснила это сексом. Спортсменка из Незалежной была отстранена от соревнований в конце ноября прошлого года после положительного теста на запрещённые препараты.
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