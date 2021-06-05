Украинского тяжелоатлета Чумака обвинили в попытке подкупить допинг-офицера

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак был обвинён Международным агентством допинг-тестирования (ITA) в попытке уклониться от прохождения тестирования и подкупить допинг-офицера. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

Согласно данным агентства, тяжелоатлет принимал или пытался принимать запрещённые на соревнованиях субстанции, избегал сдачи анализов. Помимо того, против него выдвинуто обвинение в фальсификации или попытке фальсификации любой части допинг-контроля. Обвинения также предъявлены тренеру тяжелоатлета Михаилу Мацёхе. Оба временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения расследования.