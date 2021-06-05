Мать с двумя детьми спасли из горящей квартиры в Санкт-Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга на проспекте Стачек загорелась коммунальная квартира. Оказавшихся в огненной ловушке мать с двумя детьми спасли прибывшие на место сотрудники МЧС.

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В квартире в момент ЧП находилась женщина с двумя малышами трёх и пяти лет, а также её сожитель. Они спрятались от огня на балконе. До прибытия спасателей, семью пытались спасти прохожие. С кузова грузовика они хотели добраться до балкона, но высота оказалась слишком большой.

Через несколько минут на место происшествия приехали пожарные. С помощью лестницы-подъёмника мать и детей удалось спасти. У них лёгкое отравление угарным газом, а у мужчины небольшие ожоги. Всего из-за пожара были эвакуированы 15 человек, отметили в пресс-службе МЧС.