Арестован подозреваемый в убийстве пропавшей во время сплава туристки из Перми

По данным следствия, 29 мая Анастасия Пыхтеева приехала на своей машине в Михайловск. Оставив автомобиль на стоянке, женщина добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке на байдарке. Конечным пунктом было село Аракаево, однако туда туристка так и не прибыла. Анастасию начали искать и в ходе расследования задержали ранее судимого 43-летнего жителя города Нижние Серги. Следователи установили, что в ночь на 30 мая он расправился с женщиной, а тело спрятал, забрав перед этим у погибшей все ценные вещи.