Арестован подозреваемый в убийстве пропавшей во время сплава туристки из Перми
Ранее он уже был судим и теперь может оказаться за решёткой до конца своих дней.
Погибшая Анастасия Пыхтеева. Фото © Соцсети
В Свердловской области предъявили обвинение местному жителю, которого ранее задержали по подозрению в убийстве 35-летней туристки из Перми. Он арестован, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
"Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 29 мая Анастасия Пыхтеева приехала на своей машине в Михайловск. Оставив автомобиль на стоянке, женщина добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке на байдарке. Конечным пунктом было село Аракаево, однако туда туристка так и не прибыла. Анастасию начали искать и в ходе расследования задержали ранее судимого 43-летнего жителя города Нижние Серги. Следователи установили, что в ночь на 30 мая он расправился с женщиной, а тело спрятал, забрав перед этим у погибшей все ценные вещи.
Как сообщал Лайф, при задержании мужчина оказал сопротивление и натравил на правоохранителей собаку. Животное пришлось застрелить. После поимки преступника удалось найти тело Анастасии. Злоумышленнику уже предъявили обвинение, ему грозит пожизненный срок.
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