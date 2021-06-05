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Арестован подозреваемый в убийстве пропавшей во время сплава туристки из Перми

Ранее он уже был судим и теперь может оказаться за решёткой до конца своих дней.

5 июня, 10:40
<p>Погибшая Анастасия Пыхтеева. Фото © Соцсети</p>

Погибшая Анастасия Пыхтеева. Фото © Соцсети

В Свердловской области предъявили обвинение местному жителю, которого ранее задержали по подозрению в убийстве 35-летней туристки из Перми. Он арестован, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Сегодня судом рассмотрено ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 29 мая Анастасия Пыхтеева приехала на своей машине в Михайловск. Оставив автомобиль на стоянке, женщина добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке на байдарке. Конечным пунктом было село Аракаево, однако туда туристка так и не прибыла. Анастасию начали искать и в ходе расследования задержали ранее судимого 43-летнего жителя города Нижние Серги. Следователи установили, что в ночь на 30 мая он расправился с женщиной, а тело спрятал, забрав перед этим у погибшей все ценные вещи.

На Урале после сплава на байдарке пропала туристка из Перми

На Урале после сплава на байдарке пропала туристка из Перми

Как сообщал Лайф, при задержании мужчина оказал сопротивление и натравил на правоохранителей собаку. Животное пришлось застрелить. После поимки преступника удалось найти тело Анастасии. Злоумышленнику уже предъявили обвинение, ему грозит пожизненный срок.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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