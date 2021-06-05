Космический корабль Dragon успешно пристыковался к МКС
Он доставил на станцию 3,3 тонны груза, включая новые солнечные батареи.
Космический корабль Dragon успешно пристыковался к МКС. Видео © NASA
Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX автономно состыковался с <...> модулем Harmony орбитальной лаборатории [МКС] в 05:09 (12:09 мск) по восточному времени в субботу, 5 июня", — уточнили в NASA.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с грузовой миссией корабля Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 3 июня. Грузовик доставил на МКС 3,3 тонны груза, включая новые солнечные батареи.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС. Поэтому России необходимо работать над национальной космической станцией, которая может стать промежуточным пунктом для полётов на другие планеты, подчеркнул он. Комментируя это заявление, космонавт Андрей Борисенко напомнил, что МКС уже 20 лет. По его словам, это достаточно почтенный возраст для подобного космического комплекса и лучше строить новое, чем пользоваться старым.
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