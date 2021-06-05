Космический корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС. Поэтому России необходимо работать над национальной космической станцией, которая может стать промежуточным пунктом для полётов на другие планеты, подчеркнул он. Комментируя это заявление, космонавт Андрей Борисенко напомнил, что МКС уже 20 лет. По его словам, это достаточно почтенный возраст для подобного космического комплекса и лучше строить новое, чем пользоваться старым.