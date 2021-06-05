"При буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода "Барракуда" в реке Волга в районе Поджабного острова в Самарском районе г.о. Самара. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", — рассказали в управлении.

За уходящим на дно теплоходом с берега наблюдали местные жители и снимали происходящее на видео. За кадром слышно, как они поторапливают членов экипажа "Барракуды" со словами: "Дураки, сейчас же засосёт". Когда жизнь находившихся на судне оказалась вне опасности, очевидцы начали шутить, что теперь можно организовать дайвинг на Волге. Сейчас для обследования акватории реки и буксировки "Барракуды" к месту ЧП направили спасателей. На движение судов затопление теплохода не повлияло.