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"Дураки, сейчас засосёт": Теплоход попытался отбуксировать судно к берегу Волги в Самаре и пошёл ко дну

Для обследования акватории в район бедствия "Барракуды" направили спасателей.

5 июня, 10:02

Видео © VK / Клим Сомгин

На Волге у Поджабного острова в районе Самары речной теплоход "Барракуда" попытался взять на буксировку техническое судно и пошёл ко дну. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"При буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода "Барракуда" в реке Волга в районе Поджабного острова в Самарском районе г.о. Самара. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", — рассказали в управлении.

За уходящим на дно теплоходом с берега наблюдали местные жители и снимали происходящее на видео. За кадром слышно, как они поторапливают членов экипажа "Барракуды" со словами: "Дураки, сейчас же засосёт". Когда жизнь находившихся на судне оказалась вне опасности, очевидцы начали шутить, что теперь можно организовать дайвинг на Волге. Сейчас для обследования акватории реки и буксировки "Барракуды" к месту ЧП направили спасателей. На движение судов затопление теплохода не повлияло.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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