Мишустин поручил до осени доработать стратегию развития природоподобных технологий

Подготовка стратегии развития так называемых природоподобных, или конвергентных, технологий выходит на финишную прямую. По итогам посещения Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" глава кабмина Михаил Мишустин поручил до 1 сентября завершить доработку стратегии. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Разработки в области природоподобных технологий — одно из основных направлений работы Курчатовского института. Оно обсуждалось в ходе встречи Михаила Мишустина с учёными. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что в рамках поручения главы государства институт подготовил концепцию стратегии, и попросил содействия для её внесения в Правительство", — говорится в сообщении.

Кроме того, в России по поручению президента создаётся Национальная база генетической информации. Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Работу необходимо провести до 30 июля.