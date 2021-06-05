Мишустин поручил до осени доработать стратегию развития природоподобных технологий
Отмечается, что развитие таких технологий не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и позволяет перейти к экономичным и безопасным принципам потребления природных ресурсов.
Фото © ТАСС / Астафьев Александр
Подготовка стратегии развития так называемых природоподобных, или конвергентных, технологий выходит на финишную прямую. По итогам посещения Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" глава кабмина Михаил Мишустин поручил до 1 сентября завершить доработку стратегии. Об этом сообщается на сайте правительства.
"Разработки в области природоподобных технологий — одно из основных направлений работы Курчатовского института. Оно обсуждалось в ходе встречи Михаила Мишустина с учёными. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что в рамках поручения главы государства институт подготовил концепцию стратегии, и попросил содействия для её внесения в Правительство", — говорится в сообщении.
Кроме того, в России по поручению президента создаётся Национальная база генетической информации. Определить нужный объём средств, а также источники финансирования этого проекта Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии Курчатовского института. Работу необходимо провести до 30 июля.
Ранее президент России Владимир Путин поручил включить в генетические исследования разработку вакцины от CoViD-19. Ответственными за это лицами назначены глава кабмина Михаил Мишустин, его вице-премьер Татьяна Голикова, а также помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Уложиться они должны до 1 августа 2020 года.
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