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Пропавшую во время сплава туристку из Перми нашли убитой в лесу под Екатеринбургом

Подозреваемого в жестокой расправе нашли в палатке женщины. Во время задержания он натравил на полицейских свою собаку.

4 июня, 14:16

В лесу под Екатеринбургом нашли тело пропавшей во время туристического похода 35-летней Анастасии П., по подозрению в расправе задержан житель города Нижние Серги. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

"43-летнему ранее судимому жителю города Нижние Серги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершённое из корыстных побуждений", — говорится в сообщении.

При этом подозреваемого обнаружили в палатке убитой. При задержании он оказал сопротивление, натравив на полицейских собаку. В результате они были вынуждены применить табельное оружие и застрелить животное. Позже злоумышленник указал на место захоронения убитой. В данный момент правоохранители проводят все необходимые проверки и экспертизы для установления обстоятельств и подробностей страшного преступления.

На Урале задержали подозреваемого в убийстве пропавшей после сплава на байдарке туристки из Перми

На Урале задержали подозреваемого в убийстве пропавшей после сплава на байдарке туристки из Перми

Как ранее писал Лайф, 35-летняя туристка из Перми Анастасия Пыхтеева пропала во время сплава на байдарке по реке Серге. Её поиском занялись полиция, волонтёры, водолазы и даже беспилотник. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. 29 мая туристка приехала в город Нижние Серги, в конечный пункт — село Аракаево — она так и не добралась.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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