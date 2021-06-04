Пропавшую во время сплава туристку из Перми нашли убитой в лесу под Екатеринбургом

В лесу под Екатеринбургом нашли тело пропавшей во время туристического похода 35-летней Анастасии П., по подозрению в расправе задержан житель города Нижние Серги. Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

"43-летнему ранее судимому жителю города Нижние Серги предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершённое из корыстных побуждений", — говорится в сообщении.

При этом подозреваемого обнаружили в палатке убитой. При задержании он оказал сопротивление, натравив на полицейских собаку. В результате они были вынуждены применить табельное оружие и застрелить животное. Позже злоумышленник указал на место захоронения убитой. В данный момент правоохранители проводят все необходимые проверки и экспертизы для установления обстоятельств и подробностей страшного преступления.