Евросоюз закрыл небо для белорусских авиакомпаний
Брюссель официально запретил доступ в аэропорты ЕС для авиаперевозчиков всех типов из республики.
Фото © LIFE / Роман Имполитов
Европейский совет наложил запрет на полёты всех белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза и над их территорией. Соответствующий документ сегодня был издан в Брюсселе.
"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", — говорится в заявлении.
Напомним, после инцидента с пассажирским самолётом Ryanair, который произошёл в конце прошлого месяца в небе над Белоруссией, Евросоюз рекомендовал своим авиакомпаниям прекратить полёты в воздушном пространстве республики. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. Украина же с 26 мая полностью закрыла авиасообщение с Белоруссией.
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