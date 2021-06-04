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Евросоюз закрыл небо для белорусских авиакомпаний

Брюссель официально запретил доступ в аэропорты ЕС для авиаперевозчиков всех типов из республики.

4 июня, 14:07
<p>Фото © LIFE / Роман Имполитов</p>

Фото © LIFE / Роман Имполитов

Европейский совет наложил запрет на полёты всех белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза и над их территорией. Соответствующий документ сегодня был издан в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", — говорится в заявлении.

СМИ: ЕС одобрил запрет на полёты своих авиакомпаний над Белоруссией

СМИ: ЕС одобрил запрет на полёты своих авиакомпаний над Белоруссией

Напомним, после инцидента с пассажирским самолётом Ryanair, который произошёл в конце прошлого месяца в небе над Белоруссией, Евросоюз рекомендовал своим авиакомпаниям прекратить полёты в воздушном пространстве республики. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. Украина же с 26 мая полностью закрыла авиасообщение с Белоруссией.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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