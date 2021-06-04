Евросоюз закрыл небо для белорусских авиакомпаний

Европейский совет наложил запрет на полёты всех белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза и над их территорией. Соответствующий документ сегодня был издан в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", — говорится в заявлении.