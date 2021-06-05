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Арестован третий участник смертельного конфликта с полицейскими под Новосибирском

Молодой человек отправлен в СИЗО на два месяца — до 4 августа 2021 года.

5 июня, 10:30

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Руслана Курбанова, который был участником инцидента с сотрудниками ДПС в деревне Мошково. Там во время задержания 28 мая молодые люди оказали гаишникам сопротивление, в результате чего один из стражей порядка случайно выстрелил водителю в голову.

"Суд избрал Курбанову Р.З. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 4 августа 2021 года", — сообщили в пресс-службе суда.

Курбанова обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти.

Суд в Новосибирске арестовал одного из товарищей 19-летнего парня, погибшего после пули в голову от гаишника

Суд в Новосибирске арестовал одного из товарищей 19-летнего парня, погибшего после пули в голову от гаишника

Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию, а позже скончался. Сотрудника ДПС поместили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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