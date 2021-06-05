Арестован третий участник смертельного конфликта с полицейскими под Новосибирском

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу Руслана Курбанова, который был участником инцидента с сотрудниками ДПС в деревне Мошково. Там во время задержания 28 мая молодые люди оказали гаишникам сопротивление, в результате чего один из стражей порядка случайно выстрелил водителю в голову.