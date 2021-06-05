НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд в Новосибирске арестовал одного из товарищей 19-летнего парня, погибшего после пули в голову от гаишника

Молодой человек обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.

5 июня, 08:03
<p>Фото © Управление Судебного департамента в Новосибирской области</p>

Фото © Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Суд в Новосибирске арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова — одного из товарищей 19-летнего парня, погибшего после пули в голову от сотрудника ДПС во время задержания в посёлке Мошково. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта дела обвиняют по ч. 1 ст. 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).

Бастрыкин поручил освободить из-под стражи сотрудника ДПС, застрелившего нарушителя при задержании

Бастрыкин поручил освободить из-под стражи сотрудника ДПС, застрелившего нарушителя при задержании

Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию, а сегодня после полудня по московскому времени скончался. Позже сотрудника ДПС поместили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девятилетний сын священника из Челябинской области пропал в тайге во время похода с отцом

сегодня в 08:23

Бастрыкин поручил освободить из-под стражи сотрудника ДПС, застрелившего нарушителя при задержании

вчера в 16:43

В Кемерове троллейбус загорелся прямо на остановке

сегодня в 07:46

"Сапоги всмятку": Путин назвал чушью упрёки в использовании "Спутника V" для политического давления

сегодня в 08:39

В России выявили более девяти тысяч случаев коронавируса за сутки

сегодня в 08:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1