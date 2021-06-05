Суд в Новосибирске арестовал одного из товарищей 19-летнего парня, погибшего после пули в голову от гаишника
Молодой человек обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.
Фото © Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Суд в Новосибирске арестовал до 4 августа Илькина Исмаилова — одного из товарищей 19-летнего парня, погибшего после пули в голову от сотрудника ДПС во время задержания в посёлке Мошково. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Фигуранта дела обвиняют по ч. 1 ст. 318 и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).
Напомним, 29 мая в посёлке Мошково Новосибирской области во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу А., который пытался помочь товарищу. В тяжёлом состоянии парень был доставлен в реанимацию, а сегодня после полудня по московскому времени скончался. Позже сотрудника ДПС поместили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.
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