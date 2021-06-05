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В Кемерове троллейбус загорелся прямо на остановке

Был ли он в момент инцидента на маршруте и что стало причиной возгорания, пока не известно.

5 июня, 07:46

В Кемерове троллейбус загорелся прямо на остановке. Видео © VK/auto_42

В Кемерове сгорел троллейбус. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, в результате инцидента пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. На проспект Октябрьский в Кемеровском городском округе выехали две пожарные машины и семь спасателей. Пожар был ликвидирован в 11:21 по местному времени (7:21 мск). Находились ли в салоне транспорта пассажиры до возгорания, неизвестно. Прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.

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"По поручению прокуратуры города на место происшествия выехал прокурор Ленинского района г. Кемерово Алексей Неронов. В ходе проверки будет дана оценка деятельности по обеспечению безопасности при перевозке пассажиров, при наличии оснований будут приняты меры реагирования", — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге на Ушаковской набережной загорелся экскурсионный пассажирский автобус, в котором ехали первоклассники.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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