Взрыв произошёл в жилом девятиэтажном доме на востоке Петербурга
В результате происшествия в квартире выбило окна, а также произошло частичное повреждение одной из стен здания.
Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Взрыв газа произошёл в жилом доме на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах города, ЧП произошло утром 5 июня в трёхкомнатной квартире на пятом этаже.
В результате пострадал жилец квартиры. Мужчина с ожогами нижней части спины и кистей рук доставлен в больницу. Также при взрыве в квартире выбило окна и треснула стена. Из здания эвакуировали порядка 40 жильцов. В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о происшествии. Вероятной причиной взрыва стала утечка газа из баллона.
"В 06:50 на проспекте Энтузиастов, 18, в жилом 9-этажном доме, в квартире на пятом этаже, в результате происшествия произошло частичное повреждение стены — обнаружены трещины в стене со смежной квартирой", — уточнили в управлении.
Ранее Лайф рассказывал, что под Хабаровском двое рабочих погибли при взрыве газового баллона в автомобиле.
Комментариев: 0