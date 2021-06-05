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Взрыв произошёл в жилом девятиэтажном доме на востоке Петербурга

В результате происшествия в квартире выбило окна, а также произошло частичное повреждение одной из стен здания.

5 июня, 07:16
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a></p>

Фото © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Взрыв газа произошёл в жилом доме на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах города, ЧП произошло утром 5 июня в трёхкомнатной квартире на пятом этаже.

В результате пострадал жилец квартиры. Мужчина с ожогами нижней части спины и кистей рук доставлен в больницу. Также при взрыве в квартире выбило окна и треснула стена. Из здания эвакуировали порядка 40 жильцов. В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о происшествии. Вероятной причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

"В 06:50 на проспекте Энтузиастов, 18, в жилом 9-этажном доме, в квартире на пятом этаже, в результате происшествия произошло частичное повреждение стены — обнаружены трещины в стене со смежной квартирой", — уточнили в управлении.

Пять детей пострадали под Вологдой при взрыве газового баллона

Пять детей пострадали под Вологдой при взрыве газового баллона

Ранее Лайф рассказывал, что под Хабаровском двое рабочих погибли при взрыве газового баллона в автомобиле.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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