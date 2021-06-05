Взрыв произошёл в жилом девятиэтажном доме на востоке Петербурга

Взрыв газа произошёл в жилом доме на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах города, ЧП произошло утром 5 июня в трёхкомнатной квартире на пятом этаже.

В результате пострадал жилец квартиры. Мужчина с ожогами нижней части спины и кистей рук доставлен в больницу. Также при взрыве в квартире выбило окна и треснула стена. Из здания эвакуировали порядка 40 жильцов. В региональном ГУ МЧС подтвердили информацию о происшествии. Вероятной причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

"В 06:50 на проспекте Энтузиастов, 18, в жилом 9-этажном доме, в квартире на пятом этаже, в результате происшествия произошло частичное повреждение стены — обнаружены трещины в стене со смежной квартирой", — уточнили в управлении.