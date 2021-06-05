Названо самое популярное среди россиян растительное молоко

Кокосовое, миндальное и соевое стали самыми популярными растительными молочными продуктами среди россиян за последние полгода. Такие данные приводят аналитики компании "Такском", с результатами исследования которой ознакомился телеканал RT.

Если говорить о других видах альтернативных молочных продуктов, то по числу покупок банановое молоко за пять месяцев поднялось с седьмой строчки на пятую, а продажи овсяного и рисового, напротив, упали.

"Второй год подряд в тройку лидеров по продажам вошли также кокосовое и миндальное молоко — наши граждане любят эти продукты за приятный привкус и полезные свойства", — рассказал глава департамента развития бизнеса компании Артём Меликджанян.