Названо самое популярное среди россиян растительное молоко
При этом отмечается, что натуральное по-прежнему остаётся лидером продаж в российских магазинах.
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Кокосовое, миндальное и соевое стали самыми популярными растительными молочными продуктами среди россиян за последние полгода. Такие данные приводят аналитики компании "Такском", с результатами исследования которой ознакомился телеканал RT.
Если говорить о других видах альтернативных молочных продуктов, то по числу покупок банановое молоко за пять месяцев поднялось с седьмой строчки на пятую, а продажи овсяного и рисового, напротив, упали.
"Второй год подряд в тройку лидеров по продажам вошли также кокосовое и миндальное молоко — наши граждане любят эти продукты за приятный привкус и полезные свойства", — рассказал глава департамента развития бизнеса компании Артём Меликджанян.
Лидером же по продажам по-прежнему остаётся коровье молоко. Такую тенденцию аналитики объясняют его ценой и доступностью.
Весной сообщалось, что из-за нового экосбора цены на молоко в России могут подняться в среднем на 10–15%, однако позже в правительстве такой вариант развития событий исключили.
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