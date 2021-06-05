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Названо самое популярное среди россиян растительное молоко

При этом отмечается, что натуральное по-прежнему остаётся лидером продаж в российских магазинах.

5 июня, 06:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Кокосовое, миндальное и соевое стали самыми популярными растительными молочными продуктами среди россиян за последние полгода. Такие данные приводят аналитики компании "Такском", с результатами исследования которой ознакомился телеканал RT.

Если говорить о других видах альтернативных молочных продуктов, то по числу покупок банановое молоко за пять месяцев поднялось с седьмой строчки на пятую, а продажи овсяного и рисового, напротив, упали.

Эксперт объяснил, чем опасно разливное молоко

Эксперт объяснил, чем опасно разливное молоко

"Второй год подряд в тройку лидеров по продажам вошли также кокосовое и миндальное молоко — наши граждане любят эти продукты за приятный привкус и полезные свойства", — рассказал глава департамента развития бизнеса компании Артём Меликджанян.

Лидером же по продажам по-прежнему остаётся коровье молоко. Такую тенденцию аналитики объясняют его ценой и доступностью.

Весной сообщалось, что из-за нового экосбора цены на молоко в России могут подняться в среднем на 10–15%, однако позже в правительстве такой вариант развития событий исключили.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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