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Глава Минпромторга раскрыл подробности презентации первого российского электросамолёта

Летательный аппарат будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который пройдёт в июле в подмосковном Жуковском.

5 июня, 05:12
<p>Глава Минпромторга России Денис Мантуров. Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Глава Минпромторга России Денис Мантуров. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

В июле на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) — 2021 в подмосковном Жуковском будет продемонстрирован образец первого российского электросамолёта. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу "Звезда" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Речь о лабораторном образце, который демонстрирует саму технологию. На МАКС на базе самолёта Як-40 будет продемонстрирован лабораторный образец, который используется для отработки этой технологии", сказал Мантуров.

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Сроки начала производства летательного аппарата глава Минпромторга называть не стал. По словам Мантурова, о дате выпуска и конфигурации электросамолёта говорить ещё рано.

Ранее стало известно, что царь-двигатель от автомобиля Aurus решили испытать на самолёте Як-18Т.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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