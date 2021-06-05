Глава Минпромторга раскрыл подробности презентации первого российского электросамолёта
Летательный аппарат будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который пройдёт в июле в подмосковном Жуковском.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров. Фото © ТАСС / Владислав Шатило
В июле на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) — 2021 в подмосковном Жуковском будет продемонстрирован образец первого российского электросамолёта. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу "Звезда" на Петербургском международном экономическом форуме.
"Речь о лабораторном образце, который демонстрирует саму технологию. На МАКС на базе самолёта Як-40 будет продемонстрирован лабораторный образец, который используется для отработки этой технологии", — сказал Мантуров.
Сроки начала производства летательного аппарата глава Минпромторга называть не стал. По словам Мантурова, о дате выпуска и конфигурации электросамолёта говорить ещё рано.
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