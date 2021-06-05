Глава Минпромторга раскрыл подробности презентации первого российского электросамолёта

В июле на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) — 2021 в подмосковном Жуковском будет продемонстрирован образец первого российского электросамолёта. Об этом глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью телеканалу "Звезда" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Речь о лабораторном образце, который демонстрирует саму технологию. На МАКС на базе самолёта Як-40 будет продемонстрирован лабораторный образец, который используется для отработки этой технологии", — сказал Мантуров.

Сроки начала производства летательного аппарата глава Минпромторга называть не стал. По словам Мантурова, о дате выпуска и конфигурации электросамолёта говорить ещё рано.