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В России начали выпускать новый препарат от ковида на основе плазмы крови переболевших

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, темпы производства необходимо увеличивать, и для этого потребуется плазма.

5 июня, 04:48
<p>Фото © ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба госкорпорации "Ростех"</p>

Фото © ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

В России началось производство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией, его планируется наращивать, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин. Это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус",рассказал Мурашко РИА "Новости" в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.

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Министр здравоохранения отметил, что этот препарат в приоритете в сравнении с антиковидной плазмой. Монотерапия не так эффективна, поэтому врачи часто комбинируют лекарства. В настоящее время уже есть новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, заключил Мурашко.

Напомним, препарат "Ковид-глобулин" зарегистрировали в России 1 апреля. Для его создания понадобилось две с половиной тонны биоматериала.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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