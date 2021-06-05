В России начали выпускать новый препарат от ковида на основе плазмы крови переболевших
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, темпы производства необходимо увеличивать, и для этого потребуется плазма.
Фото © ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
В России началось производство препарата "Ковид-глобулин" на основе плазмы крови переболевших коронавирусной инфекцией, его планируется наращивать, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин. Это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус", — рассказал Мурашко РИА "Новости" в интервью на площадке Петербургского международного экономического форума.
Министр здравоохранения отметил, что этот препарат в приоритете в сравнении с антиковидной плазмой. Монотерапия не так эффективна, поэтому врачи часто комбинируют лекарства. В настоящее время уже есть новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, заключил Мурашко.
Напомним, препарат "Ковид-глобулин" зарегистрировали в России 1 апреля. Для его создания понадобилось две с половиной тонны биоматериала.
Комментариев: 0