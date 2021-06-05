НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Минздрава заявил о недостаточности доли россиян с иммунитетом к коронавирусу

Михаил Мурашко отметил, что главная задача сейчас — элиминация, то есть снижение уровня заболеваемости до нуля.

5 июня, 02:52
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Доля россиян с иммунитетом к коронавирусной инфекции неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы окончательно победить ковид. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Наша задача — элиминация (снижение заболеваемости до нуля. — Прим. Лайфа)", — сказал министр РИА "Новости" на площадке Петербургского международного экономического форума.

Путин объяснил, почему россияне неохотно делают прививки

Путин объяснил, почему россияне неохотно делают прививки

Ранее Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины против коронавируса привилось более 18 миллионов жителей РФ. Он также подчеркнул, что в России нет третьей волны ковида, заболеваемость снижается.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин напомнил о возможности россиян сделать бесплатную прививку от ковида и подчеркнул, что пока в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации отечественными препаратами. Сам лидер страны привился от коронавируса в конце марта. В Кремле не стали уточнять, какой препарат выбрал глава государства, отметив, что все зарегистрированные вакцины отечественного производства — надёжные и эффективные.

Мурашко назвал лучший период для вакцинации от коронавируса

Мурашко назвал лучший период для вакцинации от коронавируса

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1