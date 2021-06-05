Глава Минздрава заявил о недостаточности доли россиян с иммунитетом к коронавирусу
Михаил Мурашко отметил, что главная задача сейчас — элиминация, то есть снижение уровня заболеваемости до нуля.
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Доля россиян с иммунитетом к коронавирусной инфекции неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы окончательно победить ковид. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Наша задача — элиминация (снижение заболеваемости до нуля. — Прим. Лайфа)", — сказал министр РИА "Новости" на площадке Петербургского международного экономического форума.
Ранее Мурашко сообщил, что первым компонентом вакцины против коронавируса привилось более 18 миллионов жителей РФ. Он также подчеркнул, что в России нет третьей волны ковида, заболеваемость снижается.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин напомнил о возможности россиян сделать бесплатную прививку от ковида и подчеркнул, что пока в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода после вакцинации отечественными препаратами. Сам лидер страны привился от коронавируса в конце марта. В Кремле не стали уточнять, какой препарат выбрал глава государства, отметив, что все зарегистрированные вакцины отечественного производства — надёжные и эффективные.
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