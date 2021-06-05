РФПИ: Объёмов поставок "Спутника V" хватит для вакцинации 800 млн человек в 2021 году

Договоры между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущими фармкомпаниями мира позволяют выпустить в 2021 году достаточные для вакцинации 800 миллионов человек объёмы препарата "Спутник V". Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Ожидается, что более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят вакцину "Спутник V". Мы на пути к тому, чтобы осуществить в этом году поставки вакцины в количестве, достаточном для 800 миллионов человек", — сказал Дмитриев в интервью Bloomberg.

Глава РФПИ добавил, что для победы над пандемией необходимо сотрудничество между странами по производству вакцин. Также он высказался против политизации этой темы.

Кроме того, Дмитриев отметил, что нехватки какого-либо сырья при изготовлении вакцины не наблюдается благодаря многообразию поставщиков.