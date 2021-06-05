НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РФПИ: Объёмов поставок "Спутника V" хватит для вакцинации 800 млн человек в 2021 году

Там отметили, что более 20 предприятий в 14 странах мира в ближайшее время начнут или уже начали производить российский препарат.

5 июня, 02:20
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Договоры между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущими фармкомпаниями мира позволяют выпустить в 2021 году достаточные для вакцинации 800 миллионов человек объёмы препарата "Спутник V". Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Ожидается, что более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят вакцину "Спутник V". Мы на пути к тому, чтобы осуществить в этом году поставки вакцины в количестве, достаточном для 800 миллионов человек", — сказал Дмитриев в интервью Bloomberg.

Глава РФПИ добавил, что для победы над пандемией необходимо сотрудничество между странами по производству вакцин. Также он высказался против политизации этой темы.

Российскую вакцину "Спутник V" поставят в Бразилию в июле

Российскую вакцину "Спутник V" поставят в Бразилию в июле

Кроме того, Дмитриев отметил, что нехватки какого-либо сырья при изготовлении вакцины не наблюдается благодаря многообразию поставщиков.

"Мы также во многом полагаемся на китайские компоненты. Мы выстроили цепочку поставок так, чтобы она была устойчивой, чтобы мы не зависели от отдельной страны", — подчеркнул инвестор.

Путин назвал борьбой за деньги попытки дискредитировать "Спутник V" на Западе

Путин назвал борьбой за деньги попытки дискредитировать "Спутник V" на Западе

Ранее Лайф сообщал, что производство российской вакцины начали в Сербии и Аргентине.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1