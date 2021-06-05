Некоторые регионы России близки к победе над коронавирусом, заявил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы страны близки к победе над коронавирусом. Вместе с тем он призвал помнить, что граждане перемещаются по стране.

"Но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить. И даже где спокойная и стабильная ситуация в населённых пунктах, всё равно нужно создать пул вакцинированных людей", — сказал Мурашко РИА "Новости" на полях ПМЭФ-2021.