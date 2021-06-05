Некоторые регионы России близки к победе над коронавирусом, заявил Мурашко
Даже там, где обстановка спокойная, необходимо создать пул вакцинированных людей, отметил глава Минздрава.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы страны близки к победе над коронавирусом. Вместе с тем он призвал помнить, что граждане перемещаются по стране.
"Но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить. И даже где спокойная и стабильная ситуация в населённых пунктах, всё равно нужно создать пул вакцинированных людей", — сказал Мурашко РИА "Новости" на полях ПМЭФ-2021.
Глава Минздрава заявил о недостаточности доли россиян с иммунитетом к CoViD-19. Мурашко отметил, что главная задача сейчас — элиминация, то есть снижение уровня заболеваемости до нуля.
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