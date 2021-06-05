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Некоторые регионы России близки к победе над коронавирусом, заявил Мурашко

Даже там, где обстановка спокойная, необходимо создать пул вакцинированных людей, отметил глава Минздрава.

5 июня, 03:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы страны близки к победе над коронавирусом. Вместе с тем он призвал помнить, что граждане перемещаются по стране.

"Но мобильность же граждан продолжается, поэтому, в том числе, нужно помнить. И даже где спокойная и стабильная ситуация в населённых пунктах, всё равно нужно создать пул вакцинированных людей", — сказал Мурашко РИА "Новости" на полях ПМЭФ-2021.

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Глава Минздрава заявил о недостаточности доли россиян с иммунитетом к CoViD-19. Мурашко отметил, что главная задача сейчас — элиминация, то есть снижение уровня заболеваемости до нуля.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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