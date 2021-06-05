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Купальный сезон откладывается: Жителей ряда регионов России предупредили о грядущих заморозках

В некоторых субъектах похолодает даже до пяти градусов ниже нуля.

5 июня, 04:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Через несколько дней понижение температуры до двух-пяти градусов ожидается в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На востоке Европейской России, в Башкирии, будут заморозки до минус двух градусов, в Челябинской области аналогичная ситуация, в Томской области тоже до минус двух градусов, на юге Тюменской области — до минус пяти градусов, в Новосибирской области — до минус двух градусов", — проинформировал метеоролог в беседе с ТАСС.

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По данным синоптиков, аномально холодная погода в ближайшие дни накроет Омскую, Новосибирскую области и Красноярский край (12–16 градусов), а также Ростовскую область и Краснодарский край (на три-четыре градуса ниже нормы).

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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