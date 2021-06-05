Через несколько дней понижение температуры до двух-пяти градусов ожидается в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На востоке Европейской России, в Башкирии, будут заморозки до минус двух градусов, в Челябинской области аналогичная ситуация, в Томской области тоже до минус двух градусов, на юге Тюменской области — до минус пяти градусов, в Новосибирской области — до минус двух градусов", — проинформировал метеоролог в беседе с ТАСС.