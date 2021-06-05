Раскрыт рецепт надёжного пароля, который никто не сможет взломать
Однако главная проблема состоит не в том, чтобы его придумать, а в том, чтобы не забыть, считает эксперт Евгений Ющук.
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Чтобы аккаунт в Сети не взломали мошенники, необходимо составить сложный и длинный пароль. Как правильно это сделать и запомнить его, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке SCIP Евгений Ющук.
По его словам, сложнее всего запомнить составленный пароль, с этим сталкиваются многие пользователи в Сети. Однако, советует эксперт, решить эту проблему поможет пароль, составленный на основе какой-то фразы. Эксперт объяснил на примере популярной фразы из детской сказки, как его создать.
"Я бы строил комбинацию на парольной фразе, которая вам хорошо известна. Условно говоря, можете сделать пароль "Куда иду я с Пятачком — большой-большой секрет". При этом букву "о" заменить на ноль, а букву "а" на "@". И в конце ещё восклицательный знак поставить. Вот это подбором вскрыть практически невозможно", — заверил специалист.
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