Раскрыт рецепт надёжного пароля, который никто не сможет взломать

Чтобы аккаунт в Сети не взломали мошенники, необходимо составить сложный и длинный пароль. Как правильно это сделать и запомнить его, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке SCIP Евгений Ющук.

По его словам, сложнее всего запомнить составленный пароль, с этим сталкиваются многие пользователи в Сети. Однако, советует эксперт, решить эту проблему поможет пароль, составленный на основе какой-то фразы. Эксперт объяснил на примере популярной фразы из детской сказки, как его создать.