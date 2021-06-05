В Ростовской области мужчина избил трёх полицейских прямо в изоляторе

В Ростовской области мужчина избил трёх сотрудников полиции прямо в изоляторе. Видео © Соцсети

Житель Морозовского района Ростовской области после задержания избил трёх сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Видео инцидента, который произошёл в мае, появилось в соцсетях.

33-летний мужчина напал на правоохранителей прямо на территории изолятора временного содержания. По данным местных СМИ, туда его доставили после того, как он жестоко избил родственника и напал на него с ножом. На кадрах с места событий видно, что мужчина, выходя из камеры, сразу ударил одного из стражей порядка, после чего тот упал. Затем злоумышленник напал на двух других правоохранителей. На кадрах видно, как мужчина наносит серьёзные удары.

В итоге буйного ростовчанина всё-таки удалось задержать. В СУ СКР сообщили, что он находился в изоляторе по подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного статьёй "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Теперь же против него возбудили ещё одно уголовное дело — по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".