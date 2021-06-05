Трампу понравилась идея стать спикером палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему интересна должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Вместе с тем политик в беседе с изданием The Hill невысоко оценил свои шансы баллотироваться на промежуточных выборах в законодательный орган в 2022 году.

"Да, вы знаете, это очень интересно", — сказал Трамп и отметил, что это лучше, чем баллотироваться в сенат.

Ранее предположение о том, что экс-глава Белого дома может занять пост председателя палаты представителей, выдвинул его бывший помощник Стив Бэннон.

Для того чтобы стать спикером нижней палаты конгресса, Трампу необходимо выиграть выборы и заручиться поддержкой большинства конгрессменов. Однако на данный момент Республиканская партия США, членом которой является Трамп, имеет в палате представителей меньшинство. Возглавляет же её ярая противница Трампа демократ Нэнси Пелоси.