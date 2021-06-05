НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Трампу понравилась идея стать спикером палаты представителей

Однако это маловероятно. По крайней мере, в ближайшее время.

5 июня, 03:15
<p>Экс-президент США Дональд Трамп и действующий спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото © ТАСС / EPA</p>

Экс-президент США Дональд Трамп и действующий спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Фото © ТАСС / EPA

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему интересна должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Вместе с тем политик в беседе с изданием The Hill невысоко оценил свои шансы баллотироваться на промежуточных выборах в законодательный орган в 2022 году.

"Да, вы знаете, это очень интересно", — сказал Трамп и отметил, что это лучше, чем баллотироваться в сенат.

Facebook сменил гнев на милость и пересмотрел решение о вечной блокировке аккаунтов Трампа

Facebook сменил гнев на милость и пересмотрел решение о вечной блокировке аккаунтов Трампа

Ранее предположение о том, что экс-глава Белого дома может занять пост председателя палаты представителей, выдвинул его бывший помощник Стив Бэннон.

Администрацию Трампа заподозрили в прослушке звонков журналистки

Администрацию Трампа заподозрили в прослушке звонков журналистки

Для того чтобы стать спикером нижней палаты конгресса, Трампу необходимо выиграть выборы и заручиться поддержкой большинства конгрессменов. Однако на данный момент Республиканская партия США, членом которой является Трамп, имеет в палате представителей меньшинство. Возглавляет же её ярая противница Трампа демократ Нэнси Пелоси.

Ранее журналистка газеты New York Times Мэгги Хаберман заявила, что Трамп планирует вернуть президентскую власть к августу. По её словам, политик обсуждал это с несколькими людьми.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин назвал закон об иноагентах в России гораздо более мягким, чем в США

сегодня в 00:52

Facebook сменил гнев на милость и пересмотрел решение о вечной блокировке аккаунтов Трампа

вчера в 18:58

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике и развеял слухи о своей смерти

сегодня в 04:01

Раскрыт рецепт надёжного пароля, который никто не сможет взломать

сегодня в 03:48

Некоторые регионы России близки к победе над коронавирусом, заявил Мурашко

сегодня в 03:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1