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Отца Филиппа Киркорова госпитализировали

Однако артист настроен оптимистично и выразил уверенность, что в следующем году удастся громко отпраздновать 90-летие папы.

5 июня, 02:45
<p>Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос попал в больницу. Об этом исполнитель сообщил на вручении премии Муз-ТВ.

Вместе с тем артист настроен оптимистично и верит, что врачи смогут поставить отца на ноги. Киркоров обратился к бывшему парню Ольги Бузовой рэперу Даве, который пришёл вместе с ним, и выразил надежду, что в следующем году им вместе удастся отпраздновать 90-летие знаменитого певца.

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"Я уверен, что в следующем году мы громко отметим моё 55-летие и его 90-летие. И ты, Дава, надеюсь, будешь со мной", — сказал Филипп.

Подробностей госпитализации отца он не привёл.

На Премии Муз-ТВ Киркоров победил в номинации "За вклад в развитие нового поколения артистов". Он рассказал, что собирается вместе с Давой продолжить совместное творчество и поехать в путешествие. Киркоров признался, что они уже планировали посетить Афон, но помешала пандемия.

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Напомним, в конце мая СМИ сообщили о госпитализации Бедроса Киркорова, однако сам народный артист России опроверг эту информацию. Тогда он заявил, что чувствует себя прекрасно и находится на даче.

Ранее Лайф сообщал, что Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем национальной футбольной сборной против Болгарии. Игра состоится 5 июня в Москве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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