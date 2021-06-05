Отца Филиппа Киркорова госпитализировали
Однако артист настроен оптимистично и выразил уверенность, что в следующем году удастся громко отпраздновать 90-летие папы.
Бедрос Киркоров. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Отец певца Филиппа Киркорова Бедрос попал в больницу. Об этом исполнитель сообщил на вручении премии Муз-ТВ.
Вместе с тем артист настроен оптимистично и верит, что врачи смогут поставить отца на ноги. Киркоров обратился к бывшему парню Ольги Бузовой рэперу Даве, который пришёл вместе с ним, и выразил надежду, что в следующем году им вместе удастся отпраздновать 90-летие знаменитого певца.
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"Я уверен, что в следующем году мы громко отметим моё 55-летие и его 90-летие. И ты, Дава, надеюсь, будешь со мной", — сказал Филипп.
Подробностей госпитализации отца он не привёл.
На Премии Муз-ТВ Киркоров победил в номинации "За вклад в развитие нового поколения артистов". Он рассказал, что собирается вместе с Давой продолжить совместное творчество и поехать в путешествие. Киркоров признался, что они уже планировали посетить Афон, но помешала пандемия.
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Напомним, в конце мая СМИ сообщили о госпитализации Бедроса Киркорова, однако сам народный артист России опроверг эту информацию. Тогда он заявил, что чувствует себя прекрасно и находится на даче.
Ранее Лайф сообщал, что Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем национальной футбольной сборной против Болгарии. Игра состоится 5 июня в Москве.
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