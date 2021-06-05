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В России вступил в силу запрет на экспорт гречки

При этом есть ряд исключений на вывоз данного продукта за пределы РФ.

5 июня, 01:56
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В России начал действовать запрет на экспорт гречихи до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля.

Минсельхоз разрабатывает меры для сдерживания роста цен на гречку

Минсельхоз разрабатывает меры для сдерживания роста цен на гречку

При этом запрет не касается товаров, вывозимых из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для российских военных баз за рубежом и организаций РФ на Байконуре и Шпицбергене. Помимо этого запрет не действует на транзитные товары или товары, переправляемые из одной части России в другую через соседние государства.

Инициативу о запрете экспорта выдвинул Минсельхоз. Это необходимо для сохранения нужных объёмов гречихи на внутреннем рынке и предотвращения резкого изменения цен.

Ранее бывший глава холдинга "Аривера" Илья Калеткин спрогнозировал рост цен на гречку в России из-за запрета на экспорт.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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