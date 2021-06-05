В России вступил в силу запрет на экспорт гречки

При этом запрет не касается товаров, вывозимых из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для российских военных баз за рубежом и организаций РФ на Байконуре и Шпицбергене. Помимо этого запрет не действует на транзитные товары или товары, переправляемые из одной части России в другую через соседние государства.