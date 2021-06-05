В России вступил в силу запрет на экспорт гречки
При этом есть ряд исключений на вывоз данного продукта за пределы РФ.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В России начал действовать запрет на экспорт гречихи до 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин 30 апреля.
При этом запрет не касается товаров, вывозимых из России для оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для российских военных баз за рубежом и организаций РФ на Байконуре и Шпицбергене. Помимо этого запрет не действует на транзитные товары или товары, переправляемые из одной части России в другую через соседние государства.
Инициативу о запрете экспорта выдвинул Минсельхоз. Это необходимо для сохранения нужных объёмов гречихи на внутреннем рынке и предотвращения резкого изменения цен.
Ранее бывший глава холдинга "Аривера" Илья Калеткин спрогнозировал рост цен на гречку в России из-за запрета на экспорт.
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