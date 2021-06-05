Украинские артиллеристы во время боевых действий на территории Донбасса стреляли с точностью "плюс-минус километр". Об этом в ходе круглого стола во Львове сообщил бывший замсекретаря Совбеза Незалежной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По словам военного, это было вызвано "диверсией" со стороны украинского Генштаба, когда на протяжении двух лет "десятки, сотни, тысячи артиллерийских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту", а к моменту начала боевых действий в 2014 году артиллерийские стволы оказались изношены.

"И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому была причина — стёртые каналы стволов", — отметил Кривонос.