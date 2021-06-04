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Кравчук назвал способ вернуть Донбасс в состав Украины

По его мнению, в данный момент политические силы в стране ведут себя "как лебедь, рак и щука".

4 июня, 14:53
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Единство всех политических партий в парламенте может поспособствовать возвращению Донбасса в состав Украины. Такое заявление сделал первый президент Украины и глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук телеканалу "Украина 24".

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира в Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить", — заявил он.

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Кравчук пришёл к мнению, что политики высказывают "необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины". При этом вместо объединения депутаты ведут себя "как лебедь, рак и щука", что препятствует урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Также политик раскритиковал представителей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", обвинив их в предательстве из-за сотрудничества с Москвой. По его мнению, они строят "российскую Украину", а это "нужно выжечь из государства".

Ранее Кравчук предложил поменять формат переговоров по Донбассу. Он отметил, что такое возможно, если перенести переговорную площадку из Минска в другой город.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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