Кравчук назвал способ вернуть Донбасс в состав Украины

Единство всех политических партий в парламенте может поспособствовать возвращению Донбасса в состав Украины. Такое заявление сделал первый президент Украины и глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук телеканалу "Украина 24".

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира в Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить", — заявил он.

Кравчук пришёл к мнению, что политики высказывают "необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины". При этом вместо объединения депутаты ведут себя "как лебедь, рак и щука", что препятствует урегулированию ситуации на юго-востоке страны. Также политик раскритиковал представителей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", обвинив их в предательстве из-за сотрудничества с Москвой. По его мнению, они строят "российскую Украину", а это "нужно выжечь из государства".