В ЛНР обвинили Протасевича в транзите желающих воевать за Украину в Донбасс

По его словам, трансфер из Минска в зону боевых действий стоил пять тысяч долларов. В эту стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из разного оружия без ограничений по расходу боеприпасов.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. В связи с этим Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против него, а также заявила о готовности в любой момент предоставить имеющуюся информацию белорусским правоохранителям и оказать им посильную правовую помощь в расследовании дела. Также представители республики обратились к Минску с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с Протасевичем, которому, согласно законодательству ЛНР, может грозить до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.



