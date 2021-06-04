В ЛНР обвинили Протасевича в транзите желающих воевать за Украину в Донбасс
По данным ополченцев, трансфер из Минска в зону ООС стоил пять тысяч долларов.
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Через основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича проходил транзит желающих воевать в Донбассе за ВСУ, заявил офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, трансфер из Минска в зону боевых действий стоил пять тысяч долларов. В эту стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из разного оружия без ограничений по расходу боеприпасов.
Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. В связи с этим Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против него, а также заявила о готовности в любой момент предоставить имеющуюся информацию белорусским правоохранителям и оказать им посильную правовую помощь в расследовании дела. Также представители республики обратились к Минску с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с Протасевичем, которому, согласно законодательству ЛНР, может грозить до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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