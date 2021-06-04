На Украине пригрозили сделать "больно" Лукашенко за приглашение следователей из ЛНР в Минск

Киев сделает "больно" президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если тот впустит в республику следователей из Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идёт о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических", — сказал глава украинского МИД в эфире телеканала "1+1".