На Украине пригрозили сделать "больно" Лукашенко за приглашение следователей из ЛНР в Минск
Ранее белорусский лидер позвал правоохранителей из Донбасса по делу о задержании оппозиционера Романа Протасевича.
Фото © ТАСС / БелТА / Гучек Максим
Киев сделает "больно" президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если тот впустит в республику следователей из Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идёт о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических", — сказал глава украинского МИД в эфире телеканала "1+1".
По словам дипломата, неуважение территориальной целостности Украины — одна из немногих вещей, которые Киев не прощает. При этом Кулеба подчеркнул, что принятые меры будут взвешенными, поскольку Украина не хочет развязывать экономическую войну с Минском.
Напомним, ранее в КГБ Белоруссии заявили, что задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. На основании этой информации Генпрокуратура ЛНР завела против него уголовное дело.
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