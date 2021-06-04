Суд приостановил работу московской медклиники после смерти пациентки

Арбитражный суд Москвы принял решение приостановить на 90 дней работу частного медцентра в Москве "Медицина 24/7", после операции в котором скончалась 71-летняя пациентка. Эту информацию подтвердили ТАСС в суде.

С просьбой о закрытии клиники обратилось столичное управление Росздравнадзора. В коллективной жалобе на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина заявители просят личного приёма, возбуждения уголовных дел, объединения этих дел в одно производство и привлечения к уголовной ответственности руководителя и владельца клиники и её сотрудников.

В свою очередь глава ведомства поручил организовать личный приём заявителей и передать материалы расследования в подразделение Главного следственного управления СКР. Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки.