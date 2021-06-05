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"Ожидал, что будет позже": Завершение укладки первой нитки "Северного потока – 2" стало сюрпризом для главы OMV

Райнер Зеле признался, что счастлив в связи с профессиональной реализацией проекта командой газопровода.

5 июня, 01:15
<p>Райнер Зеле. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Райнер Зеле. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Завершение укладки первой нитки газопровода "Северный поток – 2" стало сюрпризом для австрийской компании OMV — партнёра "Газпрома". Об этом её глава Райнер Зеле заявил на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки "Северного потока – 2" было завершено так рано. Я ожидал, что это будет чуть позже", — цитирует Зеле РБК.

Глава OMV добавил, что строительство объекта зависит от погодных условий и завершение первой нити укладки стало большим сюрпризом.

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"Я счастлив, что команда "Северного потока – 2" так профессионально реализует проект", — отметил бизнесмен.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что завершена укладка первой нитки "Северного потока – 2". По словам президента РФ, "Газпром" уже готов к наполнению трубопровода газом.

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Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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