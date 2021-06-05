Завершение укладки первой нитки газопровода "Северный поток – 2" стало сюрпризом для австрийской компании OMV — партнёра "Газпрома". Об этом её глава Райнер Зеле заявил на полях Петербургского международного экономического форума.



"Я думаю, что мы все были удивлены, что строительство первой нитки "Северного потока – 2" было завершено так рано. Я ожидал, что это будет чуть позже", — цитирует Зеле РБК.

Глава OMV добавил, что строительство объекта зависит от погодных условий и завершение первой нити укладки стало большим сюрпризом.

"Я счастлив, что команда "Северного потока – 2" так профессионально реализует проект", — отметил бизнесмен.