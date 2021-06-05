Суд избрал меру пресечения ещё троим фигурантам дела антидопингового координатора ВФЛА
Они проходят по статье "Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере".
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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ещё трём фигурантам уголовного дела о растрате в особо крупном размере против антидопингового координатора Всероссийской федерации лёгкой атлетики Роберта Попова и экс-замглавы Олимпийского комитета России Геннадия Алёшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Постановлением суда удовлетворены ходатайства об избрании всем троим меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", — информирует агентство.
По данным источника, им предъявлено обвинение по статье "Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере".
Самих Попова и Алёшина, по данным СМИ, тоже отправили под домашний арест. Срок рассчитан до 3 августа. Функционерам также вменяется "Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере". Комментариев от официальных органов пока не поступало.
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