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Суд избрал меру пресечения ещё троим фигурантам дела антидопингового координатора ВФЛА

Они проходят по статье "Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере".

5 июня, 01:41

Фото © Pixabay

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения ещё трём фигурантам уголовного дела о растрате в особо крупном размере против антидопингового координатора Всероссийской федерации лёгкой атлетики Роберта Попова и экс-замглавы Олимпийского комитета России Геннадия Алёшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Постановлением суда удовлетворены ходатайства об избрании всем троим меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", — информирует агентство.

По данным источника, им предъявлено обвинение по статье "Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере".

СМИ: Директор Центра подготовки сборных команд РФ задержан по делу о растрате

СМИ: Директор Центра подготовки сборных команд РФ задержан по делу о растрате

Самих Попова и Алёшина, по данным СМИ, тоже отправили под домашний арест. Срок рассчитан до 3 августа. Функционерам также вменяется "Пособничество в присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере". Комментариев от официальных органов пока не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна осудили за хищения при строительстве "Газпром-арены".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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