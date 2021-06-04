В Москве гражданин ЛНР напал на полицейского прямо в отделе

Сергея Г. с товарищем задержали за мелкое хулиганство, но в результате он вспылил и полез с кулаками на полицейских. При этом нарушитель крыл стражей порядка нецензурной бранью и говорил о том, что "прошёл войну". Старшему лейтенанту полиции 32-летнему Александру Ч. после нападения задержанного пришлось обратиться к врачам. У него диагностировали параобитальную гематому правого глаза и ушиб правой височно-скуловой области. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).