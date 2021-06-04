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В Москве гражданин ЛНР напал на полицейского прямо в отделе

Мужчину с другом задержали за мелкое хулиганство, а теперь ему грозит уголовное дело.

4 июня, 11:12

В Москве гражданин ЛНР напал на полицейского прямо в отделе. Видео © LIFE

В Москве гражданин ЛНР напал на полицейского в Останкинском ОВД. Чтобы усмирить 47-летнего мужчину, потребовалось пятеро правоохранителей. Видео с места происшествия попало в распоряжение Лайфа.

Сергея Г. с товарищем задержали за мелкое хулиганство, но в результате он вспылил и полез с кулаками на полицейских. При этом нарушитель крыл стражей порядка нецензурной бранью и говорил о том, что "прошёл войну". Старшему лейтенанту полиции 32-летнему Александру Ч. после нападения задержанного пришлось обратиться к врачам. У него диагностировали параобитальную гематому правого глаза и ушиб правой височно-скуловой области. Материалы проверки направлены в Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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Ранее в Подмосковье полицейского избили из-за места на парковке. Поставив служебную машину "не там", сотрудник МВД получил черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибы головы и ссадины. Агрессивному "хозяину" парковки грозит уголовное дело.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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