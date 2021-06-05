Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за возвращение Крыма в состав России раскритиковали читатели Украинского независимого информационного агентства новостей (УНИАН).

Напомним, ранее Данилов заявил, что на саммите НАТО в 2008 году Париж и Берлин помешали Киеву в плане действий по членству в альянсе — и это привело к воссоединению Крыма с Россией. Секретарь СНБО считает, что Франция и Германия должны понести ответственность.

Однако многие украинские читатели усомнились в трезвости Данилова и обрушились на него с резкой критикой.

"Считаю, что нужно ввести санкции против Франции и Германии. И конфисковать их имущество на территории Украины. А Меркель и Макрона внести в "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд", — заявил Геннадий Калинин.

"Россия должна платить Украине репарации за Майдан, Германия — за Гитлера, Франция — за Наполеона, Грузия — за Сталина, Белоруссия — за недостаточное участие в партизанской борьбе против фашистов, прибалты — за недостаточную поддержку инициатив Зеленского и Порошенко. Скоро полный перечень должников будет опубликован. Суммы, подлежащие оплате, будут оглашены СНБО позднее", — пошутил Вадим Поярков.

"На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?" — спросила Александра Толкачёва.

Также негодующие подписчики оставили комментарии на странице Офиса президента Украины в "Фейсбуке".

"Бла-бла-бла", — написал пользователь с ником Юрий Саныч.

"Конкретные проблемы не решают, а отвлекают внимание от ничегонеделания", — прокомментировал Юрий Руденко.