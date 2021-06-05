"Внести Меркель и Макрона в "Миротворец": Украинцев рассмешил глава СНБО, обвинивший Германию и Францию в потере Крыма
Многие читатели в шутку призвали ввести против Берлина и Парижа санкции и конфисковать имущество стран на территории Украины.
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Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за возвращение Крыма в состав России раскритиковали читатели Украинского независимого информационного агентства новостей (УНИАН).
Напомним, ранее Данилов заявил, что на саммите НАТО в 2008 году Париж и Берлин помешали Киеву в плане действий по членству в альянсе — и это привело к воссоединению Крыма с Россией. Секретарь СНБО считает, что Франция и Германия должны понести ответственность.
Однако многие украинские читатели усомнились в трезвости Данилова и обрушились на него с резкой критикой.
"Считаю, что нужно ввести санкции против Франции и Германии. И конфисковать их имущество на территории Украины. А Меркель и Макрона внести в "Миротворец", подать в розыск и закрыть въезд", — заявил Геннадий Калинин.
"Россия должна платить Украине репарации за Майдан, Германия — за Гитлера, Франция — за Наполеона, Грузия — за Сталина, Белоруссия — за недостаточное участие в партизанской борьбе против фашистов, прибалты — за недостаточную поддержку инициатив Зеленского и Порошенко. Скоро полный перечень должников будет опубликован. Суммы, подлежащие оплате, будут оглашены СНБО позднее", — пошутил Вадим Поярков.
"На какую ответственность этих стран надеются наши чиновники? Они больные или дураки?" — спросила Александра Толкачёва.
Также негодующие подписчики оставили комментарии на странице Офиса президента Украины в "Фейсбуке".
"Бла-бла-бла", — написал пользователь с ником Юрий Саныч.
"Конкретные проблемы не решают, а отвлекают внимание от ничегонеделания", — прокомментировал Юрий Руденко.
Ранее Лайф писал о том, что на Украине назвали две страны – виновницы в потере Крыма.
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