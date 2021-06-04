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"Украине должны все": Захарова оценила слова секретаря СНБО о странах – виновницах в потере Крыма

По словам дипломата, в Киеве считают, что "Украине должны вообще всё: кредиты, транши и жалеть".

4 июня, 19:20
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря Совета национальный безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за "оккупацию" Незалежной и Грузии, заявила о том, что у Киева в должниках все страны.

"Поразительно, но Украине должны все. Россия — газ и Крым; Франция и Германия — российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США — российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков", — отметила дипломат в своём телеграм-канале.

По словам Захаровой, в Киеве считают, что "Украине должны вообще всё: кредиты, транши и жалеть".

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"С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", — заключила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за "оккупацию" Крыма.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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