"Украине должны все": Захарова оценила слова секретаря СНБО о странах – виновницах в потере Крыма
По словам дипломата, в Киеве считают, что "Украине должны вообще всё: кредиты, транши и жалеть".
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря Совета национальный безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за "оккупацию" Незалежной и Грузии, заявила о том, что у Киева в должниках все страны.
"Поразительно, но Украине должны все. Россия — газ и Крым; Франция и Германия — российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США — российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков", — отметила дипломат в своём телеграм-канале.
По словам Захаровой, в Киеве считают, что "Украине должны вообще всё: кредиты, транши и жалеть".
"С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", — заключила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за "оккупацию" Крыма.
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