Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление секретаря Совета национальный безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об ответственности Германии и Франции за "оккупацию" Незалежной и Грузии, заявила о том, что у Киева в должниках все страны.

"Поразительно, но Украине должны все. Россия — газ и Крым; Франция и Германия — российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США — российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков", — отметила дипломат в своём телеграм-канале.

По словам Захаровой, в Киеве считают, что "Украине должны вообще всё: кредиты, транши и жалеть".

"С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", — заключила официальный представитель МИД РФ.