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На Украине назвали две страны – виновницы в потере Крыма

В Киеве уверены, что эти государства должны понести ответственность за события 2014 года.

4 июня, 17:12

Фото © Pixabay

Франция и Германия виноваты в том, что Крым в 2014 году был потерян для Украины и вошёл в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал во время брифинга секретарь Совета национальный безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

"Именно эти две страны [Германия и Франция] в 2008 году отказали в ПДЧ (План действий по членству в НАТО. — Прим. Лайфа) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с "оккупированным" Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны", — сказал он.

Он также добавил, что считает, что "лёгкой обеспокоенности" недостаточно, когда одна страна "оккупирует" территорию другой. Помимо этого, со слов Данилова, Украине неприятен тот факт, что и Париж, и Берлин являются экономическими партнёрами Москвы.

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Ранее на Украине "тайно" приняли решение усилить безопасность на границе с Крымом. Отмечается, что соответствующее поручение Владимир Зеленский дал ещё 28 апреля во время поездки в Херсонскую область.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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