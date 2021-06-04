На Украине назвали две страны – виновницы в потере Крыма
В Киеве уверены, что эти государства должны понести ответственность за события 2014 года.
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Франция и Германия виноваты в том, что Крым в 2014 году был потерян для Украины и вошёл в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал во время брифинга секретарь Совета национальный безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
"Именно эти две страны [Германия и Франция] в 2008 году отказали в ПДЧ (План действий по членству в НАТО. — Прим. Лайфа) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с "оккупированным" Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны", — сказал он.
Он также добавил, что считает, что "лёгкой обеспокоенности" недостаточно, когда одна страна "оккупирует" территорию другой. Помимо этого, со слов Данилова, Украине неприятен тот факт, что и Париж, и Берлин являются экономическими партнёрами Москвы.
Ранее на Украине "тайно" приняли решение усилить безопасность на границе с Крымом. Отмечается, что соответствующее поручение Владимир Зеленский дал ещё 28 апреля во время поездки в Херсонскую область.
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