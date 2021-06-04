На Украине назвали две страны – виновницы в потере Крыма

Франция и Германия виноваты в том, что Крым в 2014 году был потерян для Украины и вошёл в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал во время брифинга секретарь Совета национальный безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

"Именно эти две страны [Германия и Франция] в 2008 году отказали в ПДЧ (План действий по членству в НАТО. — Прим. Лайфа) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с "оккупированным" Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны", — сказал он.

Он также добавил, что считает, что "лёгкой обеспокоенности" недостаточно, когда одна страна "оккупирует" территорию другой. Помимо этого, со слов Данилова, Украине неприятен тот факт, что и Париж, и Берлин являются экономическими партнёрами Москвы.