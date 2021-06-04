Муж помощницы прокурора из Чебоксар несколько лет насиловал приёмную дочь, однако у мамы другая версия

Узнав о случившемся, женщина была в шоке, ведь никаких подозрений у неё не возникало. Однако, по её мнению, у ребёнка и мужчины могли быть романтические отношения.