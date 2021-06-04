Муж помощницы прокурора из Чебоксар несколько лет насиловал приёмную дочь, однако у мамы другая версия
Узнав о случившемся, женщина была в шоке, ведь никаких подозрений у неё не возникало. Однако, по её мнению, у ребёнка и мужчины могли быть романтические отношения.
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Житель Чебоксар задержан по подозрению в изнасиловании своей 16-летней приёмной дочери. Преступления он мог совершать с 2019 года. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в какой-то момент девочка не выдержала и рассказала обо всём преподавателям в школе.
По словам девочки, 52-летний Олег А. систематически насиловал её против её воли, а также заставлял отправлять ему интимные фотографии. Подросток показала учителям все переписки. Тогда маму школьницы, работающую помощником прокурора Ленинского района, вызвали в школу, где та обо всём узнала. Женщина была в шоке от услышанного. При этом она подозревает, что девочка могла сама соблазнить её мужа, чтобы разрушить семью и остаться жить с матерью. По её словам, за годы совместной жизни — а усыновили дочь в 2006 или 2007 году — она никогда не жаловалась на отца. Сама же девочка говорит, что просто не хотела ранить приёмную мать.
В данный момент мужчина задержан и отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью. На него возбуждены уголовные дела об изнасиловании и о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Девочка чувствует себя хорошо, сдаёт экзамены и планирует уходить в колледж, учиться на дизайнера. Даже адвокат, увидев поведение ребёнка, отметила, что девочка очень интересная. Однако у правоохранителей нет причин считать, что пострадавшая лукавит. Сейчас с женщиной работает психолог, а следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления.
Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии 14-летняя школьница обвинила тренера и чемпиона мира по кикбоксингу в изнасиловании. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, однако он скрывается и на контакт со следователями не идёт.
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