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Российская военнослужащая получила восемь лет колонии за госизмену

При этом ближайшие два года она будет на свободе, а приговор вступит в силу, когда её ребёнку исполнится 14 лет.

4 июня, 16:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Южный окружной военный суд признал виновной военнослужащую Татьяну Кузьменко и приговорил её к восьми годам колонии за госизмену. Дело рассматривалось в особом порядке и закрытом режиме из-за секретности материалов, сообщила пресс-секретарь суда Алёна Катькало.

"Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребёнком 14-летнего возраста", — приводит её слова ТАСС.

При этом обвинение просило для подсудимой 12 лет лишения свободы. В ходе расследования дела подозреваемая признала вину. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Обвинённого в госизмене жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии

Обвинённого в госизмене жителя Крыма приговорили к 11 годам колонии

Ранее Лайф рассказывал, что обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Александра Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии. Следствие считало, что чиновник шпионил в пользу Польши.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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