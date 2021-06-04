Российская военнослужащая получила восемь лет колонии за госизмену
При этом ближайшие два года она будет на свободе, а приговор вступит в силу, когда её ребёнку исполнится 14 лет.
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Южный окружной военный суд признал виновной военнослужащую Татьяну Кузьменко и приговорил её к восьми годам колонии за госизмену. Дело рассматривалось в особом порядке и закрытом режиме из-за секретности материалов, сообщила пресс-секретарь суда Алёна Катькало.
"Назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребёнком 14-летнего возраста", — приводит её слова ТАСС.
При этом обвинение просило для подсудимой 12 лет лишения свободы. В ходе расследования дела подозреваемая признала вину. На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее Лайф рассказывал, что обвиняемого в госизмене экс-помощника полпреда в УрФО Александра Воробьёва приговорили к 12,5 года колонии. Следствие считало, что чиновник шпионил в пользу Польши.
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