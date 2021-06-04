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Бастрыкин поручил освободить из-под стражи сотрудника ДПС, застрелившего нарушителя при задержании

По данным следствия, 19-летний погибший препятствовал законным действиям сотрудников органов правопорядка и вырывался, "применяя физическую силу".

4 июня, 16:43
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Следователь изменил меру пресечения сотруднику ДПС, который случайно выстрелил в голову нарушителю во время задержания в посёлке Мошково Новосибирской области. Об этом информирует в пятницу пресс-служба Следственного комитета. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина гаишника отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Действовал по инструкции: Ветераны "Альфы" вступились за гаишника, застрелившего 19-летнего парня при задержании

В пресс-службе СК напомнили, что погибший нарушитель, "препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанёс сотрудникам полиции удары". После этого второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления.

"В настоящее время двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", — проинформировали в ведомстве.

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Родственники погибшего от пули гаишника парня под Новосибирском отказались от кровной мести

Напомним, трагический инцидент произошёл под Новосибирском 28 мая. Во время задержания сотрудник дорожно-патрульной службы случайно выстрелил в голову 19-летнему парню, который пытался отбить у правоохранителей товарища. В тяжёлом состоянии пострадавший был доставлен в реанимацию, но спустя сутки от полученной травмы скончался.

Сегодня супруга инспектора ДПС, который случайно застрелил нарушителя, записала видеообращение, в котором пожаловалась на угрозы и попросила защиты для своей семьи. Однако в полиции факт угроз отвергли, заявив, что женщина по совету адвоката решила привлечь к истории как можно больше внимания.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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