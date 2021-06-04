"Ты кто такой? У меня тачка за 15 млн": Скандальный блогер Литвин снова разбил дорогую иномарку
По словам другого участника ДТП, сразу после столкновения в его адрес посыпались угрозы от звёздного водителя.
Блогер Литвин снова разбил дорогую иномарку. Видео © LIFE
Скандальный блогер Михаил Литвин вновь стал объектом обсуждения в СМИ. На этот раз ему не пришлось приклеивать человека к вертолёту скотчем — будучи за рулём своей BMW, парень протаранил автомобиль каршеринга на юго-западе Москвы.
Детали происшествия Лайфу рассказал водитель второй машины. По словам мужчины, сразу после ДТП Литвин выскочил из-за руля и начал "качать права", угрожая тем, что парню придётся оплачивать ремонт дорогой иномарки.
"Человек не должен так себя вести. На какой бы машине он ни ездил, кем бы он ни был — блогер, звезда — в перспективе должны оставаться человеческие понятия", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Как и в случае с аварией в автосалоне Porsche, когда Литвин якобы перепутал педали, на месте ДТП был замечен оператор с камерой. Был это помощник, который помогает блогеру снимать очередной пранк, или же представитель СМИ, неизвестно, однако источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ГИБДД на место выезжали настоящие.
Михаил Литвин часто попадает в скандальные истории. Напомним, в октябре 2020 года блогер шокировал своих фанатов тем, что сжёг Mercedes GT63S за 13 миллионов рублей из-за частых поломок. А в марте текущего года он попал в полицию после "конкурса" с разрисованными авто и попытки скрыться от ДПС. Последним нашумевшим скандалом стала история с вертолётом и скотчем, которым к винтокрылой машине примотали человека. В результате видеороликом заинтересовался Следственный комитет.
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