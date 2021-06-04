В Госдуме объяснили изменения в правилах выплат детских пособий в России

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов объяснил изменения в порядке выдачи ежемесячных выплат на ребёнка от трёх до семи лет. Отныне учитываться будет не только средний доход семьи, но и имеющаяся у них собственность, сказал он в эфире радио "Комсомольская правда" .

"Которые с полутора до трёх, увеличение произошло с трёх до семи лет. Честно говоря, когда этот закон озвучил четыре года назад я, но в другой форме, в которой я его вносил, его не приняли. Там была идея, если маме с полутора лет не предоставляют ясли до трёх лет, платить предлагалось 20 тысяч рублей. Если не предоставляется садик, а мама хочет выйти на работу, предлагалось платить до семи лет или пока не будет предоставлено место в саду", — пояснил эксперт.