В Госдуме объяснили изменения в правилах выплат детских пособий в России
Нововведения помогут исключить ситуации, когда льготы получают работающие неофициально граждане с "несколькими квартирами и загородными домами".
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Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов объяснил изменения в порядке выдачи ежемесячных выплат на ребёнка от трёх до семи лет. Отныне учитываться будет не только средний доход семьи, но и имеющаяся у них собственность, сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
"Которые с полутора до трёх, увеличение произошло с трёх до семи лет. Честно говоря, когда этот закон озвучил четыре года назад я, но в другой форме, в которой я его вносил, его не приняли. Там была идея, если маме с полутора лет не предоставляют ясли до трёх лет, платить предлагалось 20 тысяч рублей. Если не предоставляется садик, а мама хочет выйти на работу, предлагалось платить до семи лет или пока не будет предоставлено место в саду", — пояснил эксперт.
Он также добавил, что отныне считаться будет общий доход хозяйства, чтобы избежать ситуаций, когда налоговая служба не может отследить работающих неофициально граждан, и они, владея несколькими квартирами и загородными домами, не платя налогов, всё равно приходят получать подобные пособия.
Напомним, ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Иван Денисов предупредил родителей о риске остаться без детских выплат не по своей вине, а из-за новых поправок в порядке их назначения.
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