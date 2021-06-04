В Москве началась Премия Муз-ТВ. Видео © LIFE

В Москве началась одна из главных музыкальных церемоний — "Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света". В этом году ведущими стали Ксения Собчак, Александр Ревва, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

На красной ковровой дорожке успели появиться именитые гости в экстравагантных нарядах и с ярким шоу. Так, например, спикер ПМЭФ — тиктокер Даня Милохин появился в образе полумужчины-полуженщины. С одной стороны, он был в платье, на каблуках и с макияжем, а с другой — в чёрном костюме.

Завидный жених Тимати пришёл на премию со своей новой возлюбленной — победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Сафаровой. Для выхода в свет пара выбрала однотонные наряды в чёрном цвете.

Одним из ярких появлений на красной дорожке стал перформанс Ольги Бузовой. Певицу привезли в клетке в компании ведьмаков. На церемонию вместе пришли Илья Прусикин и Соня Таюрская. Солисты группы Little Big тоже выбрали для выхода наряды в одной цветовой гамме. Коллеги охотно позировали фотографам, а потом поцеловались.