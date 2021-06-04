Врач опровергла миф о вреде шоколадных батончиков
Она отметила, что этот продукт будет отличным перекусом, однако перебарщивать с ним не надо.
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С детства каждому российскому ребёнку твердят, что есть шоколадные батончики — это очень вредно. Педиатр и врач высшей категории Лина Мурадова объяснила, что это не совсем правильно.
Если у ребёнка нет аллергической реакции на шоколад и производные и он не будет питаться исключительно батончиками, то ничего плохого в этом продукте медик не видит. Педиатр напомнила, что изначально их создавали для взрослых, дабы те могли получить ударную дозу калорий в экстренной ситуации.
"Когда ребёнок ничего не ест на фоне стресса и он съел за весь день вот эти два батончика. Лучше, конечно, съесть эти два батончика, чем вообще ничего не есть. Если он питается полноценно и ещё заедает этими батончиками, то тогда идёт перебор в углеводах, которые потом откладываются в жир", — объяснила педиатр в разговоре с телеканалом "Звезда".
Ранее диетолог рассказала, с какой начинкой лучше всего выбирать шоколад. К разного рода экзотическим начинкам, таким как перец или лепестки роз, она рекомендует относиться предельно осторожно.
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